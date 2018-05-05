HABER

Karadeniz'deki beton yapılar için 'öze dönüş' projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), Karadeniz Bölgesi'nde mimariye yönelik 'Turizm Odaklı Yenileme ve Öze Dönüş' projesi başlattı.

Karadeniz'deki beton yapılar için 'öze dönüş' projesi

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- DOĞU Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), Karadeniz Bölgesi'nde mimariye yönelik 'Turizm Odaklı Yenileme ve Öze Dönüş' projesi başlattı. Proje ile beton yığınına dönen ilçe merkezlerindeki yapıların dış cepheleri yöresel mimariye uygun olarak ahşapla kaplanacak. Karadeniz'de, 4 ayrı noktada başlatılan çalışmalar tamamlandığında beton kentler, özlenen yöre mimarisine kavuşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize ziyaretleri sırasında beton binalara yönelik hemşehrilerine yönelik şiveli yaptığı 'Hayin kötü evler yapayisunuz' eleştirileri sonrası bölgede harekete geçildi. Başta kamu binaları olmak üzere konutlar ve tesisler yöre mimarisine uygun ahşap-taş olarak inşa edilmeye başlandı. DOKAP da, Karadeniz Bölgesi'nde, 'Turizm Odaklı Yenileme ve Öze Dönüş' projesi başlattı. Proje ile beton yığınına dönen ilçe merkezlerindeki yapıların dış cephelerinin yöresel mimariye uygun olarak ahşapla kaplanması planlandı. Karadeniz'de, ilk etapta 4 ayrı noktada çalışma başlatıldı. Rize'nin İyidere ve Güneysu ilçeleri ile Giresun'un Dereli ve Tokat'ın Turhal ilçesinde uygulanan proje ile beton görünümlü kentler, Karadeniz'in özlenen yöre mimarisine kavuşacak.
'MİMARİYİ TARİHİ DOKU İLE BÜTÜNLEŞTİRİYORUZ'
DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, 2018 yılında Turizm Mastır Planı kapsamında 60 milyon lira bütçeleri olduğunu belirterek, bunun 53.5 milyonunun yol ve iyileştirme ile bakım çalışmalarına ayrıldığını, kalan kısmının ise geçen yıl başlayan Turizm Odaklı Yenileme ve Öze Dönüş projesi kapsamında harcanacağını ifade etti. Yüce, "Rize İyidere ilçesinde Kentsel İyileştirme Projesi'ni uygulayacağız. 7 milyon 286 bin lira bu projeye harcayacağız. Geçen yıl başladı, bu yıl da devam edecek. İyidere Belediyesi ile bu projemizi sürdürüyoruz. Ödenekleri aktarıldı. İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete Bey de gayretli çalışıyor ve proje devam ediyor. 2018 yılı itibarıyla, 3 milyon 645 milyon lirayı İyidere Belediyesi'nin bu çalışmalarına destek vermiş olacağız. Bir diğer çalışmayı Güneysu ilçesinde yapıyoruz. Mimariyi tarihi doku ile modern bir şekilde bütünleştirerek iyileştiriyoruz. Güneysu'da ikinci etap çalışma başlatıldı. Belediye Başkanımız Halil Turan, büyük gayret ve heyecanla bu projeyi sürdürüyor. Şehirlerimizi, ilçelerimizi iyileştirme çalışmalarımız sürecek. Giresun'un Dereli ilçesinde ve Tokat'ın Turhal ilçesinde bu çalışmalarımız sürüyor. Sokak sağlıklaştırılması çalışmalarımızla ilçelerimiz tarihi dokuya kavuşacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'deki beton yapılar için 'öze dönüş' projesiKaradeniz'deki beton yapılar için 'öze dönüş' projesiKaradeniz'deki beton yapılar için 'öze dönüş' projesiKaradeniz'deki beton yapılar için 'öze dönüş' projesi

Akşener'den Muharrem İnce açıklamasıAkşener'den Muharrem İnce açıklaması
Muharrem İnce: Söyledim, mesajı almadınızMuharrem İnce: Söyledim, mesajı almadınız
Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrıKılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karatay isyan etti: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Karatay isyan etti: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.