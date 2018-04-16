Karadeniz'deki yunus ölümleri

SİNOP (AA) - Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, bazı çevrelerce Karadeniz'deki yunus ölümlerinden sorumlu tutulduklarını belirterek, "Balıkçıların hiçbir zaman yunusları vurma veya tutma gibi bir niyetleri olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır." dedi.

Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede son günlerde artan yunus ölümlerinden üzüntü duyduklarını söyledi.

Bazı çevrelerce bu ölümlerden sorumlu tutulduklarını ve bunu anlamakta güçlük çektiklerini ifade eden Tuncer, her canlının birbirine faydası olduğunu, kendilerinin de yunuslar sayesinde çoğu zaman daha fazla balık avlama fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Tuncer, yunus ölümlerine üzüldüklerini belirterek, şöyle konuştu.

"Yunusları seven insanların en başında balıkçılar gelir. O nedenle balıkçıların hiçbir zaman yunusları vurma veya tutma gibi bir niyetleri olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Yunuslar zaman zaman maalesef ağlarımıza takılıyor. Takıldığı zaman ölümler meydana geliyor. Bu kimsenin bilinçli olarak yaptığı bir şey değil ancak bu ölümlerin sayısı çok fazla olmuyor. Biz yunusları seviyoruz, sevmeye de devam edeceğiz."