Karadeniz'deki yunus ölümleri

SİNOP (AA) - Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, bazı çevrelerce Karadeniz'deki yunus ölümlerinden sorumlu tutulduklarını belirterek, "Balıkçıların hiçbir zaman yunusları vurma veya tutma gibi bir niyetleri olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır." dedi.
Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede son günlerde artan yunus ölümlerinden üzüntü duyduklarını söyledi.
Bazı çevrelerce bu ölümlerden sorumlu tutulduklarını ve bunu anlamakta güçlük çektiklerini ifade eden Tuncer, her canlının birbirine faydası olduğunu, kendilerinin de yunuslar sayesinde çoğu zaman daha fazla balık avlama fırsatı bulduklarını dile getirdi.
Tuncer, yunus ölümlerine üzüldüklerini belirterek, şöyle konuştu.
"Yunusları seven insanların en başında balıkçılar gelir. O nedenle balıkçıların hiçbir zaman yunusları vurma veya tutma gibi bir niyetleri olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Yunuslar zaman zaman maalesef ağlarımıza takılıyor. Takıldığı zaman ölümler meydana geliyor. Bu kimsenin bilinçli olarak yaptığı bir şey değil ancak bu ölümlerin sayısı çok fazla olmuyor. Biz yunusları seviyoruz, sevmeye de devam edeceğiz."
Tuncer, balıkçıların çok fazla avcılık yapamadıkları bir sezonu geride bıraktıklarını, yunusların da balık azlığı nedeniyle ağlardaki balıklara yöneldiğini dile getirdi. Tuncer, "Şu bir gerçek ki denizlerimizde balık yok. Yunuslar hamsi, çaça ve istavrit gibi balıkları yiyerek beslenen hayvanlar. Bunlar olmayınca maalesef bizim ağlarımızdaki balıklara yöneliyorlar. Dolayısıyla ağa takıldıkları için ölüm vakaları yaşanıyor. Söz konusu ölümler yine olabilir, önemli olan bilinçli bir şey yapılmaması." diye konuştu.
- Vatandaşlar seferber oluyor
Bu arada, Sinop'ta vatandaşlar karaya vuran yunusları tekrar yaşama döndürmek için seferber oluyor.
Vatandaşlardan Umut Korkmaz, son zamanlarda karaya vuran yunus sayısının arttığını söyledi.
Hayatta olan yunusları el birliğiyle tekrar denize döndürdüklerini belirten Korkmaz, "Canlı kalmayı başaranları yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ölü olanlar için de en azından ilgililere haber vererek alınmasını sağlıyoruz. Çok üzgünüz keşke hiç olmasa." dedi.
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