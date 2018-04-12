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Karadeniz'deki yunus ölümlerinin nedeni ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

KARADENİZ sahiline vuran ölü yunuslarla ilgili Sinop Üniersitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr.

Karadeniz'deki yunus ölümlerinin nedeni ortaya çıktı

Murat SANDIKÇI/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ sahiline vuran ölü yunuslarla ilgili Sinop Üniersitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Sedat Gönener, "Nisan, Mayıs ve Haziran dönemleri yunusların üreme ve yavrularını emzirme dönemi. Bu dönemde daha çok dolaşıyorlar ve balıkçı ağlarına takılıyorlar. Elde ettiğimiz ilk veriler yunusların balık ağlarına takılıp boğularak öldüğü yönünde" dedi.
Karadeniz sahilinde son dönemde çok sayıda yunus ölüsünün kıyıya vurması, insanları tedirgin etti. Kimsayal atıklardan mı yoksa başka nedenlerden mi yunusların öldüğü ile ilgili yapılan yorumların ardından Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Sedat Gönener, yaptıkları araştırmanın ardından ilk bulguların sonucu açıkladı. Karaya vuran yunus türlerinin 'Mutur' ve Tırtak' olduğunu belirten Dr. Gönener, "Her sene bu dönemde bu tür vakalar olabiliyor. Çünkü Nisan-Mayıs ve Haziran ayları yunusların üreme ve emzirme dönemleri. Yunus emzirmek için süt üretmek için daha çok geziyor, dolaşıyor. Daha fazla besin arıyor. Bu iki türün 'mutur ve tırtak'ın görme durumları diğer tür olan 'afalına'ya göre daha zayıf. Bu dönemde kalkan ağı yogun bir şekilde yapılıyor. Yunusların ağlara takıldığı ve boğularak öldükleri yönünde tespit yaptık" dedi.
Şu ana kadar 17 ölü yunusta inceleme yaptıklarını ifade eden Dr. Sedat Gönener, "Bu yunuslardan örnekler aldık ve tahlile gönderdik. Ancak yaptığımız ilk incelemelerde yunusların midesinde çok sayıda istavrit ve çaça tespit ettik. Ağlara takılıp balıkçıların avladığı bu balıkları yerken öldükleri anlaşılıyor. Ağa takılıp boğulmuşlar. Çünkü yunusların belli bir sürede yüzeye çıkıp hava alması gerekiyor. Mutur ve tırtak dediğimiz bu iki türün sonar kabiliyetleri çok zayıf. O nedenle ağların içine girip boğuldukları anlaşılıyor. Tabii ki kesin ölümleri yunuslar üzerinde yapılacak otopsi sonucunda belli olur. Ama büyük ölçüde ölümleri bu nedenle" diye konuştu.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı da yapılan incelemelerde yunusların balık ağlarına takıldığını ve bu nedenle öldüğünü belirlediklerini ifade etti. Gerekli incelemelerin yapıldığını ve bu durumla alakalı vatandaşların da tedirgin olmaması için gördükleri ölü yunuslarla ilgili yetkili birimlere haber verilmesini istediklerini dile getirdi.

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Karadeniz'deki yunus ölümlerinin nedeni ortaya çıktıKaradeniz'deki yunus ölümlerinin nedeni ortaya çıktıKaradeniz'deki yunus ölümlerinin nedeni ortaya çıktıKaradeniz'deki yunus ölümlerinin nedeni ortaya çıktı

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