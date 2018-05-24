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Karadeniz'in emektar tekne ustaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

Karadeniz'de geçimini denizden sağlayanların vazgeçilmezi olan el yapımı ahşap balıkçı tekneleri, gelişen teknolojiye rağmen ustalar tarafından üretilmeye devam ediyor - Ahşap tekne ustası Muzaffer Turan: "Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'a tekne yapıp gönderdik. İzmir'den şu anda sipariş verildi, tekne yapıyoruz, göndereceğiz. Müşteriler bizi buluyor, sosyal medyadan olsun, tanıdıkların vasıtasıyla olsun, bir şekilde ulaşıyorlar" - Yaklaşık 10 yıldır tekne yapan Hamdi Ulu: "Kayık işi çok teferruatlı. Yaşım 64, Allah ömür verirse belki 90 yaşıma kadar usta olurum diye düşünüyorum"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Karadenizli tekne ustaları, gelişen teknolojiye rağmen el yapımı ahşap balıkçı tekneleri üretmeye devam ediyor.

Bölgede az sayıda usta, tekne yapımını sürdürürken, bazıları yeni çırak da yetiştiriyor. Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Değirmenağzı köyü muhtarı Muzaffer Turan, yarım asra yakındır devam ettirdiği işinde istihdam da sağlıyor.

Büyük bir titizlik ve incelikle ahşabı işleyerek tekneye dönüştüren Turan ve arkadaşları, yaptıkları tekneleri farklı şehirlere satıyor.

58 yaşındaki Muzaffer Turan, AA muhabirine, 12 yaşında marangoz olarak çalışırken tamiratla tekne işine başladığını söyledi.

Zaman geçtikçe tekne yapım işinde kendini geliştirdiğini anlatan Turan, sıfırdan tekne yapımını öğrenerek tamamen bu işi yapmaya başladığını ifade etti.

Turan, şu ana kadar yüzlerce tekne yaptığını belirterek, evinin altındaki depoda, tekne yapımını 4 arkadaşıyla sürdürdüğünü kaydetti.

Siparişe göre 15 metreye kadar tekne yapabildiklerini dile getiren Turan, "Karadeniz Bölgesi'nde Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'a tekne yapıp gönderdik. İzmir'den şu anda sipariş verildi, tekne yapıyoruz, göndereceğiz. Müşteriler bizi buluyor, sosyal medyadan olsun, tanıdıkların vasıtasıyla olsun, bir şekilde ulaşıyorlar." dedi.

Turan, küçük teknelerden ayda 2 veya 3, büyük teknelerden ise 1 tane imal edebildiklerini aktardı.

Denizde balık çeşitlerinin azalmasına rağmen tekne talebi olduğuna işaret eden Turan, "Teknesini kimi yeniletiyor, kimi büyütüyor. Geçimini denizden sağlaması için insanların bir şekilde teknesinin olması lazım. Gezi tekneleri de yapıyoruz. Yetki belgemiz de var, sattıklarımızın vergisini de ödüyoruz." diye konuştu.

Tekneleri yalnız kestane ağacından yaptıklarını belirten Turan, "Ağacın budaksız olması lazım, iyi bir ağaç olması lazım. Birçok incelikleri var, bunlara dikkat ediyoruz. Yaptığımız işin sağlam olması lazım." ifadesini kullandı.

- 54 yaşında çırak oldu

Emekli olduktan sonra İstanbul'dan memleketine gelip tekne yapım işine başlayan Hamdi Ulu ise yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Ulu, 54 yaşında çıraklığa başladığını anlatarak, "Bütçemize de katkı olsun dedik ve bu işte çalışıyoruz. Kayık işi çok teferruatlı. Yaşım 64, Allah ömür verirse belki 90 yaşıma kadar usta olurum diye düşünüyorum." dedi.

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