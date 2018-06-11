HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Karadeniz'in en uzun teleferik hattı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde kurulan Karadeniz'in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı.

Osman ŞİŞKO/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde kurulan Karadeniz'in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Kıyından 530 rakımlı Beşikdağı'na 10 dakikada ulaşılacak iki kabinli teleferikle, saate yaklaşık 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL mal olan teleferik projesi Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olarak kullanıma açılacak. Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıldır süren Karadeniz’in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferik projesi ile 10 dakika sürecek yolculukla saatte 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL’ye mal olan teleferiğin deneme sürüşleri de başarıyla tamamlandı. Teleferik kabinleri ile Beşikdağı'na çıkan Beşikdüzü Belediye Orhan Bıçakçıoğlu, Ramazna Bayramı'nda açılışı yapılacak teleferiğin ücretsiz olacağını duyurdu. Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, teleferiğin bayramda hizmete açılacağını ve bayram süresince kullanımın ücretsiz olacağını söyledi. Bıçakçıoğlu, "Teleferik projesine 2,5 yıl önce başladık. İhalesini yaptık ve yurtdışından bir firma kazandı. O firma ile birlikte projeyi bitirdik, şu andan itibaren hizmete hazır durumda. Bayramda da tanıtım amaçlı gelen vatandaşlarımızı ücretsiz olarak bindireceğiz. Küçük eksikliklerimiz var onları da tamamladıktan sonra profesyonel olarak işletmeye başlayacağız" dedi. 'CUMHURBAŞKANIMIZ YATIRIMCININ ÖNÜNÜ AÇIYOR' Kentte, birçok belediyece teleferik yapma konusunda girişimleri olduğunu hatırlatan Bıçakçıoğlu, bölgede göçü önleyici ve istihdamı artırıcı çalışmalar üretilmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Bıçakçıoğlu, "Diğer belediye başkanı arkadaşlarımda yapabilirler ama fırsat bizim elimize geçti, biz değerlendirdik. Ben şu anda Trabzon'da birkaç ilçe belediyemizin de teleferik projesi olduğunu biliyorum, Büyükşehir Belediyemizin teleferik projesi var. Onlar da biter, onlar da yapılır. Maksat burada şu, kimin önce yaptığı değil burada Karadeniz'de göçü nasıl engelleyebiliriz, Karadeniz'de istihdamı nasıl arttırabiliriz ve cumhurbaşkanımızın Karadeniz bölgesine vermiş olduğu özel önemi nasıl hizmet sektörüne aktarabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, turizmin gelişmesiyle ilgili çok hassas davranıyor ve yatırımcının önünü açıyor. Getirdiğimiz her projeye sıcak bakıyor. Biz de sağ olsun sayesinde, bu projeyi yaptık. Bin tane Orhan Bıçakçıoğlu olsa yapamazdı ama bir tane Recep Tayyip Erdoğan bize bu projeyi yaptırdı" diye konuştu. Başkan Bıçakçıoğlu, teleferik projesi ile bölgenin var olan turizm potansiyelinin artacağını sözlerine ekledi.

PARTNERO filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?O filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?
Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
Şişli'de 3 özel halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı (1)Şişli'de 3 özel halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

İl dışı tayin atama 2018 sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir?

İl dışı tayin atama 2018 sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir?

MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.