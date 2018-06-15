Karadeniz'in en uzun teleferik hattı Trabzon'da hizmete girdi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yapılan ve 3 bin 100 metre ile Karadeniz'in en uzunu olan teleferik hattı hizmete alındı.
Beşikdüzü Belediyesi tarafından 2,5 yıl önce yapımına başlanan teleferik hattı, Karadeniz'in kıyısından başlayarak 535 rakımlı Beşikdağ'a kadar uzanıyor.
3 bin 100 metre ile bölgenin en uzunu olan hatta, ziyaretçilere Karadeniz'in eşsiz doğal güzelliklerini kuş bakışı izleme fırsatı sunuluyor.
Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların ücretsiz taşındığı teleferikle, ilk gün 513 kişi gezinti yaptı.
Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teleferik hattının yapıldığı Beşikdağ Turizm ve Doğa Sporları Merkezi'nin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Bu projenin sadece bir teleferik sistemi olmadığını belirten Bıçakcıoğlu, "Burada yeni bir turizm destinasyonu yapıyoruz. Bu sadece teleferik sistemi değil. Burada beş yıldızlı iki büyük otel yapılıyor, tarihi yer altı çarşısı gibi antik bir tünel var. Beşikdağ'da hayvanat bahçesi planlanıyor. Buranın gezi yolları, seyir terası, gayet güzel manzarası var. İnsanlar Beşikdağ'a çıktıklarında doğayla iç içe olacaklar. İddia ediyorum, burası Uzungöl ve Sümela'dan daha fazla ziyaretçi ağırlayacak." dedi.
Bıçakcıoğlu, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de turizm yatırımlarına büyük önem veriyor, bu projeyi de bu sayede yaptık. Cumhurbaşkanımızın maddi ve manevi desteği bize ilham verdi. Bölgede istihdamı artırabilmek için hizmet sektörünün gelişmesi lazım. Hizmet sektörünü de en iyi şekilde turizmle geliştirebiliriz."
Proje için şu ana kadar 75 milyon lira harcama yapıldığını dile getiren Bıçakcıoğlu, Merkezdeki tüm yapıların tamamlanmasıyla bu rakamın 100 milyon lirayı geçeceğini kaydetti.
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