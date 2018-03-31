HABER

Karadeniz'in şampiyonlarına Arhavi'de muhteşem karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 14:50 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'in voleyboldaki temsilcisi Arhavi Belediyespor 1.

ARTVİN (DHA) Doğu Karadeniz'in voleyboldaki temsilcisi Arhavi Belediyespor 1. Lig B grubu yükselme final maçında Plevne takımını 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ederek voleybolun en üst ligi olan Efeler Ligi'ne çıkarak hem Artvin'in hem de tüm Karadeniz'in adeta gururu oldu. Mersin?deki final müsabakalarında kıran kırana maçlar çıkararak şampiyon olan Arhavi Belediyespor artık Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Şampiyon takım Plevne maçı sonrasında kupalarını Arhavi Belediyepor Kulüp Başkanı ve Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu ile birlikte havaya kaldırdı. Sporcular ve Arhavili taraftarlar saha içinde horon tutarak Efeler Ligine yükselme sevincini doyasıya yaşadılar. ŞAMPİYON TAKIM OMUZLARA ALINDI Karadeniz?in voleyboldaki yüzü olan Arhavi Belediye Spor Artvin girişinden itibaren muhteşem bir konvoyla karşılandı. Arhavi'de vatandaşlar şampiyon takımı ve Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu'nu omuzlara aldı. Arhavi ilçesi ve Artvin sabaha kadar doyasıya eğlendi. Horonların tutulduğu ilçede şampiyonluk sevincini sporcular ile birlikte halk sabahın ilk ışıklarına kadar kutladılar. Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu yaptığı açıklamada, bu büyük başarıda en çok emeği olan sporcu kardeşlerim ve teknik heyetimiz başta olmak üzere, takımımızı bir an bile yalnız bırakmayan hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum. İlçemiz adına büyük bir başarıya imza attık. Artık Efeler liginde ilçemizi ve bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyor, tekrar emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum dedi. Arhavi Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Kavaz ise tüm sporcu kardeşlerimin alınlarından öpüyorum onlarla gurur duyuyorum. Bize her zaman destek olan Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu'na da minnettarız. Birlikte çok güzel başarılara imza atacağız. Hem Arhavi hem de Türkiye'nin gururu olacağız diye konuştu. Arhavi Belediyesopr artık 2018-2019 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonunun en üst ligi olan Efeler Ligi'nde mücadele edecek.

Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!
Romanya ve Moldova birleşme yolundaRomanya ve Moldova birleşme yolunda
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler

Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.