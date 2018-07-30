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Karadeniz'in yeni seyir kulesinin inşasında sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye tarafından inşa edilen 57 metre yüksekliğindeki seyir kulesinin Kasım ayında hizmete açılması planlanıyor - Belediye Başkanı Şefik Çakıcı: - "Türkiye'nin en yüksek seyir kulelerinden birini inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Kulemiz Kasım ayında hizmete açılarak bölge turizmine katkı sunmaya başlayacak"

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde inşa edilen ve yapımı tamamlandığında bölge turizmine önemli katkı sunması beklenen 57 metre yüksekliğindeki seyir kulesinin yapımında sona yaklaşıldı.

Belediye tarafından Erenlik Tepesi'ne inşa edilen ve 57 metrelik yüksekliğiyle Karadeniz bölgesinin en yüksek seyir kuleleri arasında gösterilen kulenin 52 metrelik bölümünün yapımı tamamlandı.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak ülke turizmine çok önemli bir eseri daha kazandırmak üzere olduklarını söyledi.

Sinop'un bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Çakıcı, Boyabat'ın da tarihi ve kültürel yapısıyla turizm alanında öne çıkan ilçelerden biri olduğuna işaret etti.

İlçeye 57 metre yüksekliğinde seyir kulesi inşa ettiklerini aktaran Çakıcı, "Türkiye'nin en yüksek seyir kulelerinden birini inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Kulemiz Kasım ayında hizmete açılarak bölge turizmine katkı sunmaya başlayacak." dedi.

Çakıcı, yerel yöneticiler olarak görev yaptıkları yerlere değer katma uğraşı içinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Boyabat ilçemiz tarihi yapılarıyla öne çıkan bir ilçe. Hakikaten çok sayıda tarihi yapımız ve bunların bir kısmı restore edilerek turizme kazandırılıyor. Belediye olarak biz de bu noktada ilçeye yeni turizm yatırımları kazandırma gayreti içerisindeyiz. Erenlik Tepesi mevkisinde yapımına başladığımız 57 metre yüksekliğinde seyir kulemizin inşası devam ediyor. Şu an 52 metresi tamamlamış durumda. İnşallah geriye kalan bölümler de Kasım ayına kadar tamamlanmış olacak. Biz bu kulenin bölge turizmine önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz."

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