Karadenizli gazeteciler Hakkari'yi tanıtacak

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Basın Mensupları Gönül Elçisi" projesi kapsamında Karadeniz Bölgesi'nden Hakkari'ye gelen 6 gazeteci, yapacakları çekimlerle kentin tanıtımına katkı sağlayacak.
Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi başkanlığında Artvin, Gümüşhane, Trabzon ve Ordu'dan, kentin tanıtımı amacıyla Hakkari'de bulunan gazeteciler, ilin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile tarihi mekanları, gelenek, görenek ve yöresel yemeklerine ilişkin çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Daha sonra Çukurca ilçesi ve Durankaya beldesini gezerek kent merkezine dönen gazeteciler, Hakkari Üniversitesi fakülte derslikleri binasında öğrencilerle bir araya geldi.
Ardından belediye bünyesindeki Fekiye Teyran Kültür Merkezi'ne geçen grup, burada folklor ekibinin gösterisini izleyerek kayda aldı.
Külekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin çok renkli ve güzel bir şehir olduğunu, burada keşfedilmeyen yerler bulunduğunu söyledi.
Kentin kış turizmi, doğası, kültürü ve tarihi dokusu ile ayrı bir güzellikte olduğunu dile getiren Külekçi, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun himayesinde gerçekleşen Basın Mensupları Gönül Elçisi projesi kapsamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizde basın mensubu arkadaşlarımızla ziyaretler yapıyoruz. Bu ziyaretlerin belki de en anlamlısı Hakkari'ye oldu. Hakkari'de olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel bir şehirde ağırlanıyoruz. İnsanları çok misafirperver, çok hoşgörülü." diye konuştu.
Trabzon, Artvin, Ordu ve Gümüşhane'den gazetecilerle kente geldiklerini anlatan Külekçi, şunları kaydetti:
"Birkaç gün burada misafiriz. Bizi burada ağırlayan başta Hakkari Valimize, Belediye Başkanımıza, Emniyet Müdürümüze ve özellikle Hakkari halkına çok teşekkür ediyoruz. Keşfedilmesi gereken bir yer. Huzur var, güven var. Sokaklarda insanlar birbirlerine karşı çok anlayışlı. Türkiye'nin her yerinden Hakkari'ye insanlar gönül rahatlığıyla gelebilir. Burada misafir olabilir. Buranın zenginliklerini, tarihi dokusunu, güzelliklerini görebilir. Bizi izleyen herkese sesleniyorum. Hakkari gerçekten çok güzel bir ilimiz. İnşallah daha da güzelleşecek. Her tarafında farklı bir güzellik var. Ön yargıların silinmesi gerekiyor kafalardan."
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