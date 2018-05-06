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Karadenizli kadının düşme görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

 TRABZON’da sırtında ot taşıyan kadının dengesini kaybedip, düştüğü anın videosu, izleyenleri güldürdü.

Karadenizli kadının düşme görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da sırtında ot taşıyan kadının dengesini kaybedip, düştüğü anın videosu, izleyenleri güldürdü.
Karadeniz'de elinde yumurta poşeti ile bahçeden yokuş yukarı çıkmaya çalışan Karadenizli kadın, aniden dengesini kaybederek düşüp, yuvarlandı. Bu sırada bir yakını, o anları cep telefonuyla görüntüleyerek, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, düşen kadının yakınının yöre şivesiyle "Abam yuvarlandı. Yumurtalar hep gitti" diyerek uzun süre kahkaha attığı görüldü.
Çok sayıda yorum alan görüntüler, en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

FOTOĞRAFLI

Karadenizli kadının düşme görüntüsü sosyal medyada ilgi gördüKaradenizli kadının düşme görüntüsü sosyal medyada ilgi gördüKaradenizli kadının düşme görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

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