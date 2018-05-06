Karadenizli kadının düşme görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da sırtında ot taşıyan kadının dengesini kaybedip, düştüğü anın videosu, izleyenleri güldürdü.
Karadeniz'de elinde yumurta poşeti ile bahçeden yokuş yukarı çıkmaya çalışan Karadenizli kadın, aniden dengesini kaybederek düşüp, yuvarlandı. Bu sırada bir yakını, o anları cep telefonuyla görüntüleyerek, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, düşen kadının yakınının yöre şivesiyle "Abam yuvarlandı. Yumurtalar hep gitti" diyerek uzun süre kahkaha attığı görüldü.
Çok sayıda yorum alan görüntüler, en çok paylaşılan videolar arasına girdi.
FOTOĞRAFLI
Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?
İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur
İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur
Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum