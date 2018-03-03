Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.

Karadeniz’de kar beklenirken hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü. Giresun’da, Mart ayında Haziran ayını yaşatan hava sıcaklıkları görenler parklara, meydanlara ve bahçelere akın etti.

Hafta sonu tatilinden faydalanan aileler, çocukları ile Giresun Atatürk meydanında hem güneşin tadını çıkardı hem de güvercinleri besledi. Meteorolojinin iç kesimlerde kar yağışı uyarısı yer yer etkili olurken Giresun merkez ve sahilde bulunan ilçelere ise neredeyse kar hiç düşmedi.