HABER

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:22 | Son Güncelleme

Karadeniz’de kar beklenirken hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü.

Karadeniz’de kar beklenirken hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü. Giresun’da, Mart ayında Haziran ayını yaşatan hava sıcaklıkları görenler parklara, meydanlara ve bahçelere akın etti.
Hafta sonu tatilinden faydalanan aileler, çocukları ile Giresun Atatürk meydanında hem güneşin tadını çıkardı hem de güvercinleri besledi. Meteorolojinin iç kesimlerde kar yağışı uyarısı yer yer etkili olurken Giresun merkez ve sahilde bulunan ilçelere ise neredeyse kar hiç düşmedi.

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.

1 / 8

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.
2 / 8

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.
3 / 8

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.
4 / 8

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.
5 / 8

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.
6 / 8

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.
7 / 8

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.
8 / 8

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.

Karadenizli kar beklerken 23 derecelik sıcaklıkla parklara akın etti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ereğli Belediyesinden önemli kültür hizmeti

Ereğli Belediyesinden önemli kültür hizmeti

AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri çocuk istismarına ‘Dur’ dedi

AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri çocuk istismarına ‘Dur’ dedi

Silivri'de cinsel istismar protesto edildi

Silivri'de cinsel istismar protesto edildi

Emlakçılar Odası mevcut başkan Atasoy ile yola devam etti

Emlakçılar Odası mevcut başkan Atasoy ile yola devam etti

Kafaoğlu: “Zor bir coğrafyamız var”

Kafaoğlu: “Zor bir coğrafyamız var”

İnebolu'da şiddetli fırtına eski binalara zarar verdi

İnebolu'da şiddetli fırtına eski binalara zarar verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.