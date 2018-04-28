Karadenizli şarkıcıların Erdoğan'la 'vekil adayı' görüşmesi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- KARADENİZLİ bir grup şarkıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptıkları ve kendilerini temsilen vekil istedikleri görüşmeyi anlattı. 'Bizim Gönül' lakaplı Gönül Ustases, Erdoğan'la selfie yaparken boy farkı nedeniyle zorlandıklarını belirterek, "Biz çok uzun boylu değiliz. Cumhurbaşkanımız da çok uzun. Ben de 'Cumhurbaşkanım görünmüyorsun, biraz daha eğil' dedim" ifadelerini kullandı. Ankara'da salı günü yapılan AK Parti Grup toplantısı sonrası Karadenizli şarkıcılar Hülya Polat, Bizim Gönül, Adnan Yılmaz ve Taner Eyüpoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan'a, camialarından vekil görmek istediklerini ileten şarkıcılar, ülke genelinde kültür elçisi olarak çalıştığını belirttikleri organizatör-sunucu Necati Selvitop'u vekil adayı olarak önerdi. Erdoğan, kendisi ile selfie yapan Karadenizli şarkıcılardan 'Koçari' ve 'Havvam' türküsünü dinledi. Karadenizli şarkıcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı. 20 yıldır müzik camiasının içinde olduğunu ifade eden Hülya Polat, "Bu sürede arkadaşımız organizatör Necati Selvitop'la birlikte çalıştık. Zor zamanlarımızda yanımızda oldu. O Karadeniz gibi adam. Tuttuğunu alana kadar bırakmıyor. Karadeniz'in yapısı, hırsını ondan görüyordum. Bana 'Vekil adaylığımı koyacağım' dedi. Ben de 'Arkandayım' dedim. Ankara'ya gittik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştük ve ona 'İçimizden biri olan Necati Selvitop'a biz de destek veriyoruz, sizden de ona destek istiyoruz' dedik. Kendisi bize 'inşallah' dedi ve çok iyi karşıladı. Hizmet aşkı ile çalışacak milletvekillerine ihtiyacımız var. Eğer aday gösterilirse biz de sanatçılarla birlikte onunla sahada çalışacağız" dedi. 'Bizim Gönül' olarak tanınan Gönül Ustases de "Necati Selvitop'u Karadenizli sanatçılar olarak vekil olarak görmek isteğimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik. Kendisi bizden Havvam ve Koçari türkülerini dinledi. Selfie yapmak istedim. Ama biz çok uzun boylu değiliz. Cumhurbaşkanımız da çok uzun. Ben de 'Cumhurbaşkanım görünmüyorsun, biraz daha eğil' dedim. Kendisi bizim için çok kıymetli" diye konuştu. Taner Eyüpoğlu ise "Karadenizli sanatçıların derdinden anlayacak, her an ulaşabileceğimiz biri olan Necati Selvitop'u aday görmek istediğimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik. Sanatçının halinden anlayacak biri. Sağ olsun o da bizi dinledi. Allah kendisine uzun ömür versin" ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul 1'inci bölgeden aday adayı olan Necati Selvitop ise adaylık düşüncesini açtığı sanatçı dostlarının kendisine destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, "Bu beni çok mutlu etti. Biz sanatta, kültürde varız. Şehit evladı olarak şehit aileleri için varız. Türkiye'nin tüm beldelerini gezdik, milletimizi barıştırdık, bileştirdik, kavuşturduk. Şimdi zor süreçte göreve talip olduk. Ben bugüne kadar hep Cumhurbaşkanımızın yanında oldum. Bu kez yüküne ben de omuz vermek istiyorum" dedi.

