'Karadenizli Trump'dan acı haber

Trabzon'da özel hastanede bir süredir yatarak tedavi gören Topçu (70), bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Topçu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınıp Görele ilçesine getirilerek Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi morguna konuldu. Topçu'nun naaşı, ilçenin Karakeş köyünde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek.
Abdullah Topçu, 2014 yılında kapanan Görele ilçesine bağlı Köprübaşı beldesinde 2004-2014 arasında belediye başkanlığı yapmıştı. Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından çevresinde ve sosyal medyada ilgi gören Topçu, "Yerli Trump" olarak adlandırılıyordu.
(AA)
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