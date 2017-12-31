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'Karadenizli Trump'dan acı haber

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 12:09 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'a benzerliğiyle dikkati çeken Giresunlu Abdullah Topçu, yakalandığı kanser sebebiyle yaşamını yitirdi.

Trabzon'da özel hastanede bir süredir yatarak tedavi gören Topçu (70), bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Topçu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınıp Görele ilçesine getirilerek Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi morguna konuldu. Topçu'nun naaşı, ilçenin Karakeş köyünde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek.

Abdullah Topçu, 2014 yılında kapanan Görele ilçesine bağlı Köprübaşı beldesinde 2004-2014 arasında belediye başkanlığı yapmıştı. Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından çevresinde ve sosyal medyada ilgi gören Topçu, "Yerli Trump" olarak adlandırılıyordu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
giresun Abdullah Topçu ABD Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sorsan akplidir ama elin gavuruna özenir bunlar hep
darısı orjinalın başına
trumpı sevenler olarak çok üzüldük.allah rahmet etsin.
Adamı ölünce tanıdı turkiye.
KİM NE EDERSE KENDİNE EDİYOR HERKEZ BİŞEKİLDE KENDİNE HAS İMTİHANI İLE (KENDİNE HAS HAYAT HİKAYESİ MAKAMI SORUNU DERDİ YAPIP ETTİĞİ İLE) BİR ÖMRE SAHİP.GELİP GÖÇÜYOR,TRUMP DA ÖYLE PEYGAMBERLERDE KRALLARDA ÇOBANLARDA...BU DÜNYADA YAPIP EDİLENİN HESABININ SORULMAMASI ADALETSİZLİK OLMAZMI?EYYY İNANMAYAN ŞAHISLAR NASIL BECERİYORSUNUZ BUNCA DELİLE RAĞMEN İNKAR ETMEYİ ANLAMAK ÇOK ZOR.İLK OKUL KİTABINDA DÜNYANIN KATMANLARINA BAK (ÇEKİRDEK MAGMA TABAKASI) SADECE BURALARI İNCELESEN ANLARSIN ALEMLERİN RABBİNİ VE CENNETİN CEHENNEMİN HAK OLDUĞUNU.KURAN I KERİM İ DÜŞÜNEREK HAYATLA BİRLEŞTİREREK OKUMAKLAZIM
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