HABER

Karadenizliler Kazdağları'nda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

14'üncüsü düzenlenen "Kazdağı Karadenizliler Yayla Şenliği"nde bir araya gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi

BALIKESİR (AA) - Edremit Körfezi'nde yaşayan Karadenizliler, Kaz Dağları'nın eteklerinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ''Kazdağı Karadenizliler Yayla Şenliği"nde bir araya geldi.

Edremit Körfezi'nde faaliyet gösteren Karadenizliler derneklerince düzenlenen şenlik, bu yıl, Kaz Dağları eteklerindeki Havran ilçesi Hanlar mevkisinde yapıldı.

Edremit Körfezi ve yakın illerden gelen Karadenizliler, şenlikte horon oynadı, yöresel sanatçılar da Karadeniz türküleriyle vatandaşlara konser verdi.

Şenliğe katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AA muhabirine, şenliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların mutluluğunu paylaşarak, onlarla beraber olduklarını belirten Kafaoğlu, ''Şenliğe her yıl geliyorum. Her şey güzel, Karadeniz türküleri, Karadeniz yöresel örf, adet ve geleneklerini bir arada yaşamış oluyoruz. Bir olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep beraber Türkiye olalım.'' diye konuştu.

Şenliğe katılan Cemal Akkılınç da etkinliği çok beğendiğini vurgulayarak, ''Çok güzel bir ortam. Karadenizliler bu işi gerçekten iyi yapıyorlar. Çok sıcak kanlı insanlar. Eğlenmeyi de biliyorlar. Yaşamayı da biliyorlar. Kendileriyle birlikte olduğum için ben de mutluyum.'' dedi.

PARTNER Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu
Kangal'da zehirlenme şüphesiyle 300 kişi hastaneye başvurduKangal'da zehirlenme şüphesiyle 300 kişi hastaneye başvurdu
Balıklıgöl'de sosyal deneyBalıklıgöl'de sosyal deney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Karadeniz Kazdağları Şenlik yayla

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.