Karadenizliler Kazdağları'nda bir araya geldi

BALIKESİR (AA) - Edremit Körfezi'nde yaşayan Karadenizliler, Kaz Dağları'nın eteklerinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ''Kazdağı Karadenizliler Yayla Şenliği"nde bir araya geldi.
Edremit Körfezi'nde faaliyet gösteren Karadenizliler derneklerince düzenlenen şenlik, bu yıl, Kaz Dağları eteklerindeki Havran ilçesi Hanlar mevkisinde yapıldı.
Edremit Körfezi ve yakın illerden gelen Karadenizliler, şenlikte horon oynadı, yöresel sanatçılar da Karadeniz türküleriyle vatandaşlara konser verdi.
Şenliğe katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AA muhabirine, şenliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Vatandaşların mutluluğunu paylaşarak, onlarla beraber olduklarını belirten Kafaoğlu, ''Şenliğe her yıl geliyorum. Her şey güzel, Karadeniz türküleri, Karadeniz yöresel örf, adet ve geleneklerini bir arada yaşamış oluyoruz. Bir olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep beraber Türkiye olalım.'' diye konuştu.
Şenliğe katılan Cemal Akkılınç da etkinliği çok beğendiğini vurgulayarak, ''Çok güzel bir ortam. Karadenizliler bu işi gerçekten iyi yapıyorlar. Çok sıcak kanlı insanlar. Eğlenmeyi de biliyorlar. Yaşamayı da biliyorlar. Kendileriyle birlikte olduğum için ben de mutluyum.'' dedi.
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