Karaduman ailesinin acı günü

İl Genel Meclisi’nin son başkanı ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Menderes Karaduman’ın babası Süleyman Karaduman (98) hayatını kaybetti.

Karaduman’ın cenazesi Oğuzeli İlçesine bağlı Düzbayır Köyünde öğle namazına müteakip kılınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, İl Müftüsü Ahmet Çelik, siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Hayatını kaybeden Süleyman Karaduman’ın uzun süreden beri özel bir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Cenaze töreninde oldukça üzgün olduğu görülen İl Genel Meclisinin son Başkanı ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Menderes Karaduman’ı ve ailesini sevenleri teskin etti.