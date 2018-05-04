Karagöl Tabiat Parkı'na ilgi

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı ilkbaharda da doğal güzelliği ile ilgi görüyor.

Su ve yeşilin buluştuğu park, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Etrafı yamaçlarla ve çam ağaçları ile kaplı olan Karagöl, ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Haftanın 7 günü tercih edilen parkta, göl çevresinde mangal yapan, ormanlık alanda doğa yürüyüşüne çıkan, göl manzarasını izleyen ve fotoğraflayan vatandaşlar doğa ile iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Özgür Eren Ayvaz, tabiat parkına ilk kez geldiğini belirterek doğa ile iç içe olmasını ve manzarayı çok beğendiklerini söyledi.

"Karagöl doğası bozulmamış nadir yerlerden biri." diyen Elif Ünal, tabiat parkının mutlaka görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Doğada bulunmanın kapalı mekanlarda vakit geçirmekten çok daha sağlıklı olduğunu anlatan Kübra Sami, Karagöl'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Sami, doğada yürüyüş yapmanın güzel bir duygu olduğuna işaret ederek "Karagöl mükemmel ötesi." diye konuştu.

Eyüp Hacıoğlu, bölgenin doğasını çok beğendiğini belirterek mangal dumanının rahatsızlık verdiğini ve mangal yakılmasının yasaklanmasını istediklerini kaydetti.

