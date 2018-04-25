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Karagöz İngiltere yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

Efsane Türk gölge oyunu Karagöz-Hacivat, Türkiye’nin kültür elçisi oldu.Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk kültürünü tanıtma projesi kapsamında Türkiye’ye gelen genç oyuncu Mengü Türk, Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Karagöz Müzesi’nde ‘bir hafta süreyle’ gölge oyunu figürlerinin tasvirinin nasıl yapıldığını inceledi ve bu konuda eğitim aldı.

Karagöz İngiltere yolunda

Efsane Türk gölge oyunu Karagöz-Hacivat, Türkiye’nin kültür elçisi oldu.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk kültürünü tanıtma projesi kapsamında Türkiye’ye gelen genç oyuncu Mengü Türk, Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Karagöz Müzesi’nde ‘bir hafta süreyle’ gölge oyunu figürlerinin tasvirinin nasıl yapıldığını inceledi ve bu konuda eğitim aldı. 10 yıldır Londra’da yaşayan ve burada oyunculuk eğitimi alan Türk, Karagöz-Hacivat gölge oyununun perdeye nasıl yansıtıldığına ilişkin detayları yakından inceleme imkânı buldu. Karagöz Müzesi’nin ‘Salıncak’ isimli gölge oyununu Londra’da perdeye taşımaya hazırlanan Türk, oyunun İngilizce çevirisini de İngiliz miniklerle buluşturmayı planlıyor. Türk, “Oyunun müziklerini İngilizce şarkılardan seçebiliriz. Oyunun finalinde seslendirilen Barış Manço şarkısını, Michael Jackson’ın popüler bir şarkısı ile değiştirebiliriz. Ayrıca, İngiliz kültürüne yakın espri ve motiflerle Hacivat-Karagöz gölge oyununu İngiliz çocuklara sevdirebiliriz” dedi.
Bursa Karagöz Müzesi’nin somut olmayan kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir misyonu yerine getirdiğini ifade eden Türk, Yunus Emre Enstitüsü’nün Türk kültürünü tanıtma projesi kapsamına Karagöz ve Hacivat gölge oyununu öne çıkarmasının da Bursa için bir şans olduğunu söyledi. Genç oyuncu, bir hafta boyunca kendisini ağırlayan ve gölge oyununa ilişkin tüm incelikleri paylaşan Karagöz Müzesi çalışanları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Karagöz İngiltere yolunda

Karagöz İngiltere yolunda

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