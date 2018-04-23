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Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:41 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde coşkuyla kutlandı.Karahamza Zekeriya Atilla Köyü İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Karahamza Köyü Derneği’nin yaptırdığı Atatürk büstünün açılışıyla başladı.Dernek Başkanı Muhammet Emin Ekinci, dernek üyeleri olarak bu çok önemli bir bayramda köyde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Ekinci, “Öncelikle hepimizin eğitim öğretim konusunda gerek fiziki, gerekse manevi olarak okulumuza her zaman destek olmamız lazım.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde coşkuyla kutlandı.
Karahamza Zekeriya Atilla Köyü İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Karahamza Köyü Derneği’nin yaptırdığı Atatürk büstünün açılışıyla başladı.
Dernek Başkanı Muhammet Emin Ekinci, dernek üyeleri olarak bu çok önemli bir bayramda köyde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Ekinci, “Öncelikle hepimizin eğitim öğretim konusunda gerek fiziki, gerekse manevi olarak okulumuza her zaman destek olmamız lazım. Okul Müdürümüz Mürsel Kızıltaş, çocuklarımıza, okulumuza, köyümüze çok büyük emek veriyor. Kendisine, öğretmen arkadaşlarımıza emeği geçen herkese dernek adına teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından öğrencilerin halk oyunları gösterisi, şiirlerin okunmasından sonra dernek üyeleriyle birlikte okul bahçesine fidan dikimi yapıldı.

Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

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Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı
3 / 7

Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı
5 / 7

Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı
6 / 7

Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Karahamza köyünde 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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