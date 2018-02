Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle kutlama mesajı yayımladı. Karakelle mesajında "Bir asır önce bugün ; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerine Yiğit Erzincan’lının kanını harç, canını kurban ettiği gündür.

100 Yıl evvel bugün, mayası çileyle kurulmuş, hamuru göz yaşıyla yoğrulmuş yiğit Erzincanlı,kanlarıyla suladıkları bu topraklardan Büyük katliamlar yapan işgalci düşmanları kovmuş, Ay Yıldızlı bayrağımızı sonsuza kadar dalgalanmak üzere Vatan semalarına dikmiştir.

Can Erzincan’ı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dünden bugüne bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla yeniden, vatanlaştıran aziz şehitlerimize, Allah’tan Rahmet, Gazilerimize hayırlı uzun ömürler, şehit yakınlarına sabır ve metanet diliyorum.

Unutmayalım ki bir milletin destanlaşan günleri o milletin muhteşem tarihinin köşe taşlarıdır.

Bu nedenle kurtuluş günleri bizi, bize anlatan günlerdir. Şanlı geçmişin ve muhteşem tarihin geleceğe taşındığı günlerdir.

Erzincan ve 13 Şubat tarihi de bu ihtişamlı tarihin altın sahifelerinden birisidir.

13 Şubat 1918 öğle bir anlamlı bir tarih ki; Bir asır geçti dile kolay, Ne ağıtlar yaktı, Ne acılar çekti Erzincan,13 Şubat 1918 Erzincan için dönüm noktası.İşgalin bitişi, Hürriyetin dillerde destan olduğu gün, Gururluyuz , çünkü 13 Şubat acıların bittiği , acı, ızdırap ve hüzün gözyaşlarının mutluluk huzmelerine dönüştüğü gündür.

Çünkü 13 Şubat; Yiğit Erzincanlının, rengini şehitlerinin kanından alan Ay-yıldızlı bayrağımızı sonsuza kadar dalgalanmak üzere vatan semalarına diktiği gündür.

Çünkü 13 Şubat; şanlı atalarımızın mezhebi, meşrebi, dili ne olursa olsun tek yürek halinde kahramanlık destanları yazdıkları gündür.

Çünkü 13 Şubat; küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyetinin temellerine, yiğit Erzincanlının kanını harç, canını kurban ettiği gündür.

Ve nihayet 13 Şubat; Erzincanlının bilcümle tarihe not düştüğü gündür.

Dün kurtuluş mücadelesi verip sınırlarını şehit kanıyla çizen bu millet bugünde dış güçlere taşeronluk yapan terör gruplarıyla mücadele etmektedir. Kanla çizilen sınırlarımızda terör odaklı kantonlar kurmak isteyen emperyalist güçlere karşı Kahraman askerimiz Fırat Kalkanı harekatı ve Afrin Zeytin dalı harekatı ile ülkemiz ve sınır komşularımız için güven ortamı hazırlamaktadır.

Yaşama hakkına kasteden FETÖ, DAİŞ ,PKK, PYD ,YPG DHKPC gibi insanın yaşama hakkına kasteden terör grupları devlet ve milletten gereken cevabı alacaklardır. Barış huzur ve kardeşliğimize güven ve istikrarımıza kast etmek isteyenlerin hevesleri mutlaka kursaklarında kalacaktır.

Erzincan’ımızın bu anlamlı kurtuluş gününde, yüz yıllardır, bu güzel coğrafyada oluşan ortak kültürü, sevgi barış ve hoşgörü sancağı olarak, ülkenin her tarafında dalgalandırma zamanıdır.

Dün olduğu gibi, bugün de, bu toprağın çocukları olarak, birlikte yaşama şuuruyla ülkemizi zirveye taşıma zamanıdır.

Çünkü bizler, evlatlarımıza ve torunlarımıza,

“Güçlü ve Lider Ülke Türkiye” yi En nadide bir miras olarak bırakmak mecburiyetinde ve sorumluluğundayız

Adalet güneşinin hiç batmadığı,Kalkınma hamlesinin hiç duraksamadığı,Bugün ekilen kardeşlik tohumlarının, rengarenk çiçeklerle tüm vatan toprağına, daima baharı yaşattığı, 81 Milyon vatandaşımızın kederde ve sevinçte bir ve beraber olduğu, huzur ülkesi;

Büyük Türkiye sevdasıyla; Can Erzincan’ımızı ve bütün vatan topraklarını bizlere bahşeden Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor;

Aziz hemşehrilerime saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." dedi.