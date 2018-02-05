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Karakol çıkışında ateş açtı, tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:16 | Son Güncelleme

Yatağan'da, polis karakolu çıkışında önceden kavga ettiği kişilere ateş açan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, polis karakolu çıkışında, önceden tartıştığı kişilere doğru av tüfeğiyle ateş açan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlar Ç. ile Erdem Ö, Abdullah U. ve Süleyman Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Çağlar Ç, iddiaya göre, evinden aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle tekrar geldiği karakolun yakınlarında saklanarak kavga ettiği kişilerin çıkmasını bekledi.

Çağlar Ç, bir süre sonra karakoldan çıktığını gördüğü Erdem Ö, Abdullah U, ve Süleyman Ö'nün üzerine 3 el ateş etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından gözaltına alınan Çağlar Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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