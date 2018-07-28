HABER

Karakola taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

Şırnak'ta Milli Jandarma Karakoluna taciz ateşi açan 2 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta, karakola taciz ateşi açan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Milli Jandarma Karakoluna, bir grup PKK'lı terörist taciz ateşi açtı.

Saldırının ardından kaçan teröristleri yakalamak için İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldı.

Üçkiraz köyü kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist, bölgeye gönderilen yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

PARTNERİşte yaratıcılık! Filmde gördüğü şeyi yaptı ve...İşte yaratıcılık! Filmde gördüğü şeyi yaptı ve...
KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!
İstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyorİstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Jandarma Karakolu saldırı girişimi şırnak terörist

En Çok Okunan Haberler

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

İstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyor

İstanbul'da büyük operasyon! 5 bin polis katılıyor

Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz: Tam 9 milyon 375 bin TL! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' sonrası Twitter'dan böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrika ziyareti' sonrası Twitter'dan böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.