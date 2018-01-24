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Karakola taciz ateşi açan teröristler öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 17:30 | Son Güncelleme 49 dakika önce

Mardin in Nusaybin ilçesindeki Faruk Gezen Hudut Karakolu'na, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verilmesi sonucu 3 terörist öldürüldü.

Karakola taciz ateşi açan teröristler öldürüldü

Türk Silah Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sınır birlikleri ve istihbarat birimlerince sürdürülen çalışmalar sonucu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca sınır birliklerine silahlı saldırı ve taciz ateşi yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine önlemler artırıldı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden NusaybinŞehit Sözleşmeli Er Faruk Gezen Hudut Karakolu'na taciz ateşi açılması sonucu hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle karşılık verildi.

Terör örgütüne ait hedefler imha edildi, 3 terörist öldürüldü.

Taciz ateşinde hudut karakolunda herhangi yaralama ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
terörist mardin Nusaybin

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