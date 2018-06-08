Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

İstanbul, Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çağlayan Polis Merkezi’nde fotoğraf krizi yaşandı. İddialara göre, karakol amirini tanıyan B.Ç. adlı kişi, polis merkezinde gidip gelmeye başladı. Polis merkezi ve nöbet noktalarında çelik yelekli, silahlı birçok fotoğraf çektiren B.Ç. bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşınca, birçok kişi onun polis olduğunu düşündü. Karakol dışından gelen polisler bile, sık sık karakola girip çıkan, içeride dolaşan B.Ç.’yi polis olarak tanıdı. Bir süre sonra sosyal medyadaki bu fotoğraflarla ilgili bilgi, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a kadar ulaştı. Çalışkan, talimat vererek, bu kişinin kim olduğunun öğrenilmesini istedi. Çalışkan’ın talimatı üzerine ilçe emniyeti karıştı.
GİRİŞİ YASAKLANDI
Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; görevlendirilen ekipler, karakola giderek araştırma yaptı. B.Ç.’nin karakolda polis gibi davranıp davranmadığı araştırıldı. B.Ç.’nin Şırnak’ta askerlik yaparken bir çatışmada yaralandığını söyleyerek karakola girip çıkmaya başladığı iddia edildi. Karakol amirinin de B.Ç.’nin gazi olduğunu düşünerek fotoğraf çektirmesi için izin verdiği ileri sürüldü. B.Ç.’nin kendisini sorgulayan polise “Hatıra fotoğrafı çektirmek istedim” dediği öğrenildi. B.Ç.’nin karakola girişi yasaklanırken, sosyal medya sayfasına koyduğu tüm fotoğraflar da kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmur'u da vurabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL ve bedelli askerlik açıklaması
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
Kız çocuklarını taciz eden sapığa meydan dayağı! İnternetten canlı yayın yaptılar
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Ortadoğu kaynıyor! Açık açık 'yok ederiz' dedi!
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Bu halinden eser kalmadı! O artık ‘mavi gözlü beyaz ejderha'
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Okuyucu Yorumları 0 yorum