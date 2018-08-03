HABER

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

İstanbul Karaköy'de güpegündüz akılalmaz bir olay yaşandı. Mustafa A. adlı bir şahıs, Romanya'dan Türkiye'ye tatile gelen 23 yaşındaki E.P.'yi yere düşürüp taciz etti. Şikayet üzerine düzenlenen iddianamede, "cinsel arzularını tatmin etmek için saldırıp, yere düşürdü, üzerine çıktı" ifadeleri yer aldı

Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Romanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen 23 yaşındaki E.P., ablası ile Karaköy'de gezerken güpegündüz Mustafa A., tarafından cinsel tacize uğramıştı. E.P. ve ablasının bağırması üzerine yakında bulunan sivil polisler tarafından etkisiz hale getirilen zanlı için çıkarıldığı mahkemede 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

'ÜZERİME SALDIRDI'

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, E.P., ifadesinde, Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini belirterek, "Kız kardeşimle gezerken daha önce görmediğim bir şahıs üzerime saldırdı. Beni yere yatırdı ve üzerime çıktı. Şahsın bana cinsel amaçlı olarak saldırdığını düşünüyorum. Ben kendisine karşı koymaya çalıştım. Bu arada sivil polisler geldi. Şahsı benden uzaklaştırdılar. Çok korktum. Bana saldıran şahıstan şikayetçiyim" dedi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Şüpheli Mustafa A. ise, sabit ikameti ve işi olmadığını söyleyerek "Karaköy'de yürüdüğüm sırada sinir krizi geçirerek yoldan geçen bir kadına sarıldım. Olaydan dolayı pişmanım" dedi. Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Soruşturmayı yürüten savcılık, cinsel arzularını tatmin etmek için E.P.'ye saldırıp yere düşürdüğü ve üzerine çıktığı iddiasıyla Mustafa A.'nın "basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması için iddianame düzenledi.

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
DEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldıDEAŞ'ın katlettiği Ezidiler, Diyarbakır'da anıldı
Kaniş-Karum'a açık hava müzesiKaniş-Karum'a açık hava müzesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istismar karaköy

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kafes içinde tıp fakültesine bağışlansın ve incelensin!Tabii bu olmaz ama nedir bu yahu?Nasıl bir yaratıktır?Akıl alır gibi değil.
ADALET İŞLESİN CEZASINI HEMEN VERSİNLER SAPIKLAR HACETLERİ ELİNE ALIP DIŞARI ÇIKIYORLAR Kİ BULURLARSA SALDIRIYORLAR ADALETTEN KORKULARI YOKKİ
Diğer Haberler
100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

100 yıl önce bastırılan 'İslam'ın Halaskârları' afişlerinden biri bulundu!

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Öldü denilen bebek ortaya çıktı! Dehşete düşüren olay

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.