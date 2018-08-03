Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı

Romanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen 23 yaşındaki E.P., ablası ile Karaköy'de gezerken güpegündüz Mustafa A., tarafından cinsel tacize uğramıştı. E.P. ve ablasının bağırması üzerine yakında bulunan sivil polisler tarafından etkisiz hale getirilen zanlı için çıkarıldığı mahkemede 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

'ÜZERİME SALDIRDI'

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, E.P., ifadesinde, Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini belirterek, "Kız kardeşimle gezerken daha önce görmediğim bir şahıs üzerime saldırdı. Beni yere yatırdı ve üzerime çıktı. Şahsın bana cinsel amaçlı olarak saldırdığını düşünüyorum. Ben kendisine karşı koymaya çalıştım. Bu arada sivil polisler geldi. Şahsı benden uzaklaştırdılar. Çok korktum. Bana saldıran şahıstan şikayetçiyim" dedi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Şüpheli Mustafa A. ise, sabit ikameti ve işi olmadığını söyleyerek "Karaköy'de yürüdüğüm sırada sinir krizi geçirerek yoldan geçen bir kadına sarıldım. Olaydan dolayı pişmanım" dedi. Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Soruşturmayı yürüten savcılık, cinsel arzularını tatmin etmek için E.P.'ye saldırıp yere düşürdüğü ve üzerine çıktığı iddiasıyla Mustafa A.'nın "basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması için iddianame düzenledi.

