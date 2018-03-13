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Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 05:14 | Son Güncelleme

İstanbul (İHA)

İstanbul (İHA)

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi

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Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi
2 / 6

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi
3 / 6

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi
4 / 6

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi
5 / 6

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi
6 / 6

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi
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