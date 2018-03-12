Karaköy iskelesi Tuzla’daki tersaneden yola çıktı

Karaköy’de 2008 yılında batan Karaköy iskelesinin yerine yapılan yeni iskele, Tuzla’daki tersaneden römorkörler eşliğinde yola çıktı. Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, Haliç Tersanesi’ndeki son işlemlerin ardından hizmete başlayacak.

Şiddetli lodosun etkisi ile 2008 yılında batan Karaköy iskelesinin yerine konulacak yüzer iskele tamamlanarak, Tuzla’daki tersaneden yola çıktı. Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, römorkörler eşliğinde limandan çıkarıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Haliç Tersanesi’ne çekilecek iskele, buradaki son işlemlerin ardından hizmet vermeye başlayacak.

İskele teknik özellikleri itibari ile 2 bin 236 metrekarelik alandan oluşurken, 2 bin ton ağırlığında bulunuyor. İskele hizmet vermeye başladığında sancak ve deniz tarafındaki alınlık bölümünden aynı anda üç vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek. Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen iskelenin sahip olduğu çok amaçlı salon ve sosyal donatı alanları ve engelli erişimiyle Karaköy üzerinden deniz ulaşımının daha rahat kullanılması amaçlanıyor.