Karaköy iskelesinde baba koptu! Karaköy-Kadıköy seferleri yapılamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'den alınan bilgiye göre, Karaköy İskelesi'nin bağlı olduğu babanın kopması üzerine saat 06.20'den itibaren yapılması gereken Karaköy-Kadıköy vapur seferleri gerçekleştirilemedi.
Şehir Hatları seferlerinin yapılamaması nedeniyle Kadıköy ile Karaköy arasındaki ulaşım, deniz motorlarıyla sağlanıyor.
Yetkililer, Karaköy İskelesi'ndeki onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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