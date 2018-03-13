HABER

Karaköy'ün yeni iskelesi Haliç'e çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 04:30 | Son Güncelleme

Şiddetli lodosta batan Karaköy iskelesinin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele, Tuzla'dan alınarak Haliç'e taşındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Karaköy'ün yeni yüzer iskelesi, Tuzla Tersanesi'nden alınarak Haliç’e getirildi.

Şiddetli lodosta 2008 yılında batan Karaköy'ün yüzer iskelesinin yerine yapılan yeni iskele, Tuzla Tersanesi'nde inşa edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot yardımıyla Tuzla'da inşa edildiği tersaneden dün akşam alınarak Kartal açıklarında bekletilmeye başlanan yüzer iskele, gece saatlerinde iki römorkörle Haliç Tersanesi'ne getirildi.

İskeleyi taşıyan römorkörlerin geçişi nedeniyle Atatürk ve Galata Köprüleri, belediye yetkilileri ve trafik polisi tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra köprüler, her iki taraftan açılarak botların güvenli bir şekilde geçişi sağlandı. Yeni iskele römorkörlerle tersaneye güvenli bir şekilde çekildi.

Yüzer iskelenin, iç dizaynı tamamlandıktan sonra bir ay içinde hizmete alınması planlanıyor.

- Karaköy'ün yeni iskelesi

Deniz üzerinde yüzer şekilde tasarlanan iskele 81 metre boyunda ve 27,6 metre genişliğinde yapıldı. Yüksekliği 3,5 metre olan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya yüksekliği ise 7,5 metre olarak inşa edildi.

Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alana sahip bulunuyor. İçinde kafeterya ve kütüphane de yer alacak iskele, aynı anda 10 geminin bağlanabileceği özelliklerde tasarlandı.

Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Köprüsü Galata Köprüsü Haliç Tersanesi Karaköy İskelesi

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı

Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Erdoğan, 'Gurbet Kuşları' belgeselinin galasına katıldı

Erdoğan, 'Gurbet Kuşları' belgeselinin galasına katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi

Yeni Karaköy Yolcu Salonu, Haliç Tersanesi'ne ulaştı

Yeni Karaköy Yolcu Salonu, Haliç Tersanesi'ne ulaştı

Havada kabus dolu 5 dakika!

Havada kabus dolu 5 dakika!

Ege’de tatbikat krizi

Ege’de tatbikat krizi

İstanbullulara su kesintisi şoku: 5 ilçeye 30 saat su verilmeyecek!

İstanbullulara su kesintisi şoku: 5 ilçeye 30 saat su verilmeyecek!

5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.