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Karalar: “Başkanınız değil kardeşinizim”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ova Mahallesi sakinleri tarafından yapımına başlanan ancak tamamlanamayan taziye evini tamamlama sözü verdi.Mahalle sakinlerin daveti üzerine Ova Mahallesi’nde başlatılan taziye evi inşaat alanına giden Başkan Karalar, mahalle sakinleri tarafından karşılandı.

Karalar: “Başkanınız değil kardeşinizim”

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ova Mahallesi sakinleri tarafından yapımına başlanan ancak tamamlanamayan taziye evini tamamlama sözü verdi.
Mahalle sakinlerin daveti üzerine Ova Mahallesi’nde başlatılan taziye evi inşaat alanına giden Başkan Karalar, mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Başkan Karalar, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve belediyeden beklentilerini dinledi.
“Ben başkanınız değil, kardeşinizim” diyen Başkan Karalar, Seyhanlı’ya hizmet etmekten büyük gurur duyduklarını dile getirdi. Seyhan’ın sorunlarının üç-beş günde ya da yılda çözülecek sorunlar olmadığının altını çizen Başkan Karalar, “Türkiye’nin en sorunlu ilçesine ama güzel insanların olduğu yere başkan olduk. İlçemiz sorunlu ama insanları çok sıcak” diye konuştu.
Seyhan halkının ihtiyacı ve talebi doğrultusunda belediyeye ait olup olmadığına bakmaksızın dini tesis, taziye evi gibi halkın ortak kullanım alanlarının kazandırılması için çalıştıklarını kaydeden Başkan Karalar, Ova, Uçak, Onur ve Şakirpaşa mahallerini kapsayan bölgede Adana’nın en büyük spor kompleksini inşa ettiklerini anımsattı. Başkan Karalar, “Seyhan Belediyesi olarak bu bölgeye önem veriyoruz ve ihtiyaç olan her hizmeti getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zamanda bu bölgeyi sanayi alanı yapmak istediğine işaret eden Karalar, halkın talebi doğrultusunda meclis üyeleriyle birlikte verdikleri mücadele sonunda Tekel Caddesi’nin aşağı bölümünün sanayi alanı olmaktan kurtulduğunu aktardı. Bu bölgenin uçakların iniş ve kalkış alanı içerisinde yer alması nedeniyle kentsel dönüşümün söz konusu olmadığına işaret eden Zeydan Karalar, “Bana sorarsanız; ‘burayı rehabilite etmek gerek’ derim ama arkadaşlarımız istemedi diye yapmadık. Sizleri seviyoruz ve sizlerin emrinizdeyiz. Halkımız ne isterse biz onların yanındayız” ifadelerini kullandı.

Karalar: “Başkanınız değil kardeşinizim”

Karalar: “Başkanınız değil kardeşinizim”

Karalar: “Başkanınız değil kardeşinizim”

Karalar: “Başkanınız değil kardeşinizim”

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