Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi’ndeki Damar Arıkoğlu İlkokulu’nun eksiklerini tamamladı. Başkan Karalar, daha önce bisiklet talebinde bulunan Yusuf Mert’in hayalini de gerçeğe dönüştürdü.

Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi’nde yaşayan çocuklara eğitim-öğretim veren Damar Arıkoğlu İlkokulu’nun eksikleri Başkan Karalar’ın talimatı doğrultusunda belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

Okul Müdürü İsmet Mert Aşşık’ın daveti üzerine okulda öğrencilerle buluşan Başkan Karalar, eğitim ve öğretim gören çocukların hevesi ve enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizin aranızda olmak beni çok mutlu etti” dedi.

Yunusoğlu’na Yüreğir’den gelen bir ağabey, arkadaş olduğunu ifade eden Karalar, “Kader bizi Seyhan Belediye başkanı yaptı ama biz buraları, çocukken, gençken oyun oynadığımız toprakları unutmadık. Eskisi kadar sevdiklerimize, yetiştiğimiz yerlere vakit ayıramıyoruz. Ama bu, buraları, sizleri unuttuğumuz anlamına asla gelmesin” diye konuştu.

Seyhan Belediyesi olarak eğitim kurumlarına hiçbir belediyenin yapmadığı kadar yardım ettiklerini vurgulayan Başkan Karalar, “Eğitim ve öğretim her şeyin başıdır” şeklinde konuştu.

Başkan Karalar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğitim bir ülkeyi müreffeh, saygın, bağımsız ileri bir ülke de yapabilir ama eğitim sistemi kötüyse o ülkeyi batırabilir’ sözlerini hatırlatarak, “Bu nedenle biz eğitim kurumlarına destek vermeliyiz. Sizlerin daha iyi koşullarda eğitim görmeniz için okulunuzun eksiklerini karınca kararınca bizim tamamlıyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinin cami inşaatına destek talebine de olumlu yanıt veren Başkan Karalar, “Ona da yardım ederiz. Hepinizin başarılı olmasını gönülden istiyorum” dedi.

Başkan Karalar, daha önce kendisinden bisiklet isteyen ortopedik engeli bulunan Yusuf Mert’in hayalini de gerçeğe dönüştürerek bisiklet hediye etti.

Okul idaresi katkılarından ve desteklerinden dolayı Karalar’a çiçek takdim etti.