Karaman bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

Karaman bayram namazı vakti diyanet tarafından yayınlandı. 2018 Ramazan ayı bugün bitiyor. Yarın sabah yani 15 Haziran Cuma sabahı, Karaman ilinde bayram namazı için camiler doldurulacak. Namaza geç kalmamak isteyen Karaman halkı, bayram namazı saat kaçta bilmek istiyorlar. Haberimizde bayram namazı nasıl kılınır videolu şekilde tarif edilmiştir. Bayram namazının önemi, vakti ve bayram namazı hakkında merak edilenleri sayfamızda bulabilirsiniz. Peki Karaman bayram namazı saat kaçta? İşte Karaman ve Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler ilçeleri bayram namazı vakitleri... KARAMAN VE İLÇELERİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? Karaman yarın sabah başlayacak Ramazan Bayramı'nın sevincini yaşıyorken bayram namazı saat kaçta merak ediyorlar. Bir ay boyunca tutulan oruç ve kılınan teravih namazlarından sonra yarın sabah bayram coşkusunu camilerde yaşayacak Karaman ve ilçelerinin bayram namazı vakti diyanet tarafından açıklandı. İşte Karaman ve Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler ilçeleri bayram namazı vakitleri...

Karaman bayram namazı vakti: Merkez: 06.10

Ayrancı: 06.07

Başyayla: 06.13

Ermenek: 06.12

Kazımkarabekir: 06.11

Sarıveliler: 06.13 BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Yılda iki dini bayramımız vardır: 1) Ramazan Bayramı 2) Kurban Bayramı Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vaciptir. Bayram namazı iki rekattır. Cemaatle kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır, namazdan önce okunur. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir. Bayram Namazı nın Kılınışı Birinci Rek'at: 1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. 2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur. İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. 4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler) 5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır. Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at: 6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir. KARAMAN'DA BAYRAM NAMAZI KILABİLECEĞİNİZ CAMİLER** Bayram namazı, cemaatle kılınan bir namazdır. Bu yüzden yarın sabah Karaman halkı, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın edecekler. Karaman ve çevresinde bayram namazı kılacabileceğiniz bazı camilerin haritadaki yerleri şöyle; BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ? Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur. Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir.Cuma namazında ise,hutve vaciptir.

Bayramın hutbesinin, Cuma­nın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadı­ğından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasında­ki fark : Cuma'da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, na­mazdan sonradır. BAYRAM NAMAZI VAKTİ NEDİR? Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Yani güneşin doğuşundan yaklaşık olarak bir saat sonrasıdır. Bayram namazının ilk vakti güneşin ufuktan bir veya iki mızrak boyu kadar yükseldiği vakittir. Bu vakit de güneşin doğmasından yaklaşık 50-55 dakika kadar sonra başlar, öğle namazı vaktinin girmesinden önceki vakte kadar devam eder. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir. BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ Bayram; Allah’ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür. Mü'minler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar.