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Karaman Belediyesinden kaldırım çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Karaman Belediyesi, kaldırım yenileme çalışmalarına Kazım Karabekir Paşa Caddesinde devam etti.Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kazım Karabekir Paşa Caddesi’ndeki eskiyen parke taşları sökerek yerine daha modern ve sağlam yapıda kaldırımla kaplıyor.Şehir genelinde hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Karaman Belediyesi olarak ihtiyaçlara cevap vermek için tüm personelimiz ile gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Karaman Belediyesinden kaldırım çalışmaları

Karaman Belediyesi, kaldırım yenileme çalışmalarına Kazım Karabekir Paşa Caddesinde devam etti.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kazım Karabekir Paşa Caddesi’ndeki eskiyen parke taşları sökerek yerine daha modern ve sağlam yapıda kaldırımla kaplıyor.
Şehir genelinde hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Karaman Belediyesi olarak ihtiyaçlara cevap vermek için tüm personelimiz ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimizde vatandaşlarımızın ulaşımlarının emniyetli bir şekilde sağlanması amacıyla da yaya kaldırımlarında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve daha rahat yürüyebilmelerini sağlama amacındayız. Bir yandan kırılmış ve kullanılamaz haldeki kaldırım yerine yeni kaldırımlar yapılırken, diğer taraftan ise asfalt ve yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hep birlikte daha güzel çalışmaları kentimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Karaman Belediyesinden kaldırım çalışmaları

Karaman Belediyesinden kaldırım çalışmaları

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