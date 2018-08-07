Karaman'da dehşete düşüren olay! 'Hakkınızı helal edin' dedi, kendini aşağı attı

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Mansurdede Mahallesi 106 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki Sena E.’nin inşaatı devam eden binanın ikinci katına çıktığını gören mahalle sakinleri durumu sağlık ekibi ile polise bildirdi. Polis ve sağlık ekibi gelmeden pencereye çıkarak genç kız, aşağıya sarkmaya başladı.

VATANDAŞLAR YAKALAMAYA ÇALIŞTI



Bu durumu gören vatandaşlar ise genç kızı intihardan vazgeçirebilmek için bir süre konuşarak ikna etmeye çalıştı. Genç kızın kararlı olduğunu anlayan vatandaşlar kızın atlayacağı bölgenin altına durarak engellemeye çalıştı. Vatandaşların çabalarını dinlemeyen Sena E., ‘Hakkınızı helal edin' diyerek kendini boşluğa bıraktı. Bağırma sesleriyle yere düşen genç kızı bazı vatandaşlar havada yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Kum yığınının üzerine düşen genç kız ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan genç kız, olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç kız daha sonra Konya’ya sevk edildi.