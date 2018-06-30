Karaman'da jandarmaya ait askeri araç şarampole devrildi: Yaralı askerler var!

Kaza, Karaman-Mersin Karayolu Lale köyü yakınlarında meydana geldi.

YOLDAN ÇIKIP ŞARAMPOLE UÇTU

Edinilen bilgiye göre, Fırat P. (28), yönetimindeki 70 JAA 042 plakalı resmi jandarma kamyoneti seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi.

YARALI ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Mustafa Y. (24) yaralandı. Yaralı askerle ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİNDEN İLK FOTOĞRAFLAR





