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Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 20:00 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 6 kadın şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Karaman merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, adliyeye sevk edilen 6 kadın şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinden sonra mahkemeye çıkarılan 6 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 7 kadın şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Mart'ta örgütte çeşitli görevlerde bulundukları ileri sürülen 18 kadın hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Karaman, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Konya, Hatay, Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda 13 kadın zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
11 il FETÖ/PDY Karaman

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