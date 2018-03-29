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Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 6 kadın şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

Karaman merkezli 11 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 6 kadın şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan kadın şüphelilerden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karaman Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 21 Mart'ta Karaman merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyonu Karaman

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