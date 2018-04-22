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Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 kadın zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Karaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kadın zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kadın zanlıdan 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütte çeşitli görevlerde bulundukları öne sürülen 13 kadın hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Karaman, Ankara, Antalya ve Kayseri'de 18 Nisan'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kadın zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Karaman PDY

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