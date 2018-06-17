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Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, çok sayıda yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 21:40 | Son Güncelleme

Karaman-Mut Karayolu Sertavul geçidinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, çok sayıda yaralı

Kaza, bugün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mut karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a giden yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devridikten sonra bir süre sürüklendi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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