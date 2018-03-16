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Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 03:35 | Son Güncelleme

Karaman’a gece yarısı yağan kar, kısa süreliğine şehri beyaza bürüdü.Ağaçların çiçek açtığı Karaman’da, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Karaman’a gece yarısı yağan kar, kısa süreliğine şehri beyaza bürüdü.
Ağaçların çiçek açtığı Karaman’da, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren kar yağışı nedeniyle araçlar ve parklar adeta beyaza bürünürken, kart postallık görüntüler de oluştu. O saatte uykuda olan vatandaşlar ise lapa lapa yağan kar yağışını izleyemediler. Yağan kar bir süre sonra eridi.

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı

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Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı
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Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı
3 / 7

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı
4 / 7

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı
5 / 7

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı
6 / 7

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı
7 / 7

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı

Karaman’a Mart ayında lapa lapa kar yağdı
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