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Karaman'a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 12:56 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün (30) memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine şehit ateşi düştü.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün (30) memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine şehit ateşi düştü. Siirt 3'üncü Komando Tugayında görevli 8 yıllık Uzan Çavuş Şükrü Ünlü, geçici görevle gitti Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Afrin kentinde dün şehit oldu. Teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ünlü'nün acı haberini, Mersin'in Anamur ilçesinde oturan ve bahçıvanlık yapan babası Osman Ünlü ve Gülseren Ünlü'ye askeri yetkililer verdi. Acı haberin ardından ailesi memleketleri Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı Beldesi'ndeki evlerine döndü. Türk bayraklarının asıldığı ev, taziyeye gelen komşuları ve yakınlarıyla dolup taştı. Bekar olan şehit Ünlü'nün cenazesinin bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.

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