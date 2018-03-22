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Karamanca Göleti’nin projesi onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesi Karamanca köyüne yapılması palanlanan gölet projesinin, Orman ve Su İşleri Bakanılığınca yatırım programına alındığı açıklandı.İlçe tarımı için oldukça önemli bir yatırımı almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ’’Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’na çeşitli defalar dosya sunarak talep etmiş olduğumuz Karamanca Göleti talebimiz kabul edilmiş ve 2018 yatırım programına alınmış olup, Mayıs ayında ihalesi yapılacaktır.

Karamanca Göleti’nin projesi onaylandı

Kütahya’nın Şaphane ilçesi Karamanca köyüne yapılması palanlanan gölet projesinin, Orman ve Su İşleri Bakanılığınca yatırım programına alındığı açıklandı.
İlçe tarımı için oldukça önemli bir yatırımı almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ’’Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’na çeşitli defalar dosya sunarak talep etmiş olduğumuz Karamanca Göleti talebimiz kabul edilmiş ve 2018 yatırım programına alınmış olup, Mayıs ayında ihalesi yapılacaktır. Bakanımıza, AK Parti il başkanımıza, milletvekillerimize, DSİ genel müdürümüze ve bölge müdürümüze ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Karamanca köyümüze, Şaphanemize ve bölgemize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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