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Karaman’da 23 Nisan kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:35 | Son Güncelleme

Karaman’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Kutlamalar, sabah saat 09.00’da Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Karaman’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Kutlamalar, sabah saat 09.00’da Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenlere daha sonra Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda devam etti. Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Personel Albay Yurdakul Kazım Türkmen ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Programda, öğrencilerin hazırlamış olduğu gösterileri sahnelendi. Etkinliklere vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Bayram dolayısıyla şiir, kompozisyon ve resim dalında düzenlenen yarışmalarda dereye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Karaman’da 23 Nisan kutlandı

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Karaman’da 23 Nisan kutlandı

Karaman’da 23 Nisan kutlandı
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Karaman’da 23 Nisan kutlandı

Karaman’da 23 Nisan kutlandı
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Karaman’da 23 Nisan kutlandı

Karaman’da 23 Nisan kutlandı
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Karaman’da 23 Nisan kutlandı

Karaman’da 23 Nisan kutlandı
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Karaman’da 23 Nisan kutlandı

Karaman’da 23 Nisan kutlandı
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Karaman’da 23 Nisan kutlandı

Karaman’da 23 Nisan kutlandı
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Karaman’da 23 Nisan kutlandı

Karaman’da 23 Nisan kutlandı
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