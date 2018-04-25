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Karaman’da “57. alay vefa yürüyüşü” yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

Karaman’da, Çanakkale Zaferi’nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla tanınan 57.

Karaman’da “57. alay vefa yürüyüşü” yapıldı

Karaman’da, Çanakkale Zaferi’nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla tanınan 57. Piyade Alay Şehitleri için "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, vatandaşlar ve öğrenciler Yeşil Camide bir araya geldi. Camiyi dolduran gençler, hep birlikte sabah namazını kılarak, ’Çanakkale ve Şehadet’ konulu vaazı dinledi. Yapılan duaların ardından, cami çıkışında vatandaşlara Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü tarafından çorba ikram edildi. Vatandaşlar ve öğrenciler daha sonra atılan sloganlar eşliğinde, yaklaşık 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Garnizon ve Polis Şehitliğine yürüdü. Burada okunan Kuran-ı Kerim’in ardından, KYK Manevi Rehber Halil İbrahim Coşkun tarafından tüm şehitler için dua edilerek program tamamlandı.
‘Aynı Ruhla Çanakkale’ sloganıyla 57. Alay’a vefa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" ilimizde de yüzlerce vatandaşımızın katılıyla gerçekleşti. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda gençlerimizle birlikte sabah namazında buluşarak, tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla tanınan 57. Piyade Alay Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnet ve şükranla yad ettik. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize huzur içerisinde bir yaşam diliyorum” dedi.
Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Yurdakul Kazım Türkmen, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Karaman’da “57. alay vefa yürüyüşü” yapıldı

Karaman’da “57. alay vefa yürüyüşü” yapıldı

Karaman’da “57. alay vefa yürüyüşü” yapıldı

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