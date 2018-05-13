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Karaman'da 741. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

Karaman Valisi Fahri Meral: - "Türkçemize sahip çıkmak, başka dillerin olumsuz etkisinden koruyup geliştirmek, devletin olduğu kadar toplumun da en önemli görevlerinden birisidir"

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Türkçeye sahip çıkmanın, başka dillerin olumsuz etkisinden koruyup geliştirmenin devletin olduğu kadar toplumun da en önemli görevlerinden olduğunu belirtti.

Karaman’da, 741. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri düzenlendi.

Ermenek ilçesine bağlı Balgusan köyünde, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, Ermenek Kaymakamı Nurhalil Özçelik, il Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen ve vatandaşlar Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesine ziyarette bulunup, dua etti.

Ziyaretin ardından köy meydanında düzenlenen programda konuşan Vali Meral, bundan 741 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanın Karaman için aziz bir hatıra olmanın ötesinde, yarınlara taşınması gereken bir miras olduğunu vurguladı.

Karaman'ın bu sorumluluğu ve duyarlılığını, tüm Türk dünyasına taşımanın mutluluğunu yaşadığını belirten Meral, şunları kaydetti:

"Mehmet Bey yayınladığı fermanla Türkçeyi devlet dili olarak ilan etmiştir. Dil bir toplumu millet yapan en önemli unsurlardan birisi ve insanlar arasında duygu düşünce inanç birliği oluşturulmasında en önemli yapı taşıdır. Dilimiz milli kimlik ve kişiliğimizin temel unsuru, milli birlik ve bütünlüğümüzün temel harçlarından birisidir. Dünyanın en zengin, en köklü dillerinden olan Türkçemizin millet olmamızda, milli birlik ve beraberliğimizi devam ettirmemizde, kültürümüzü bugünlere taşımamızda yeri ve önemi tartışmasızdır. Türkçemize sahip çıkmak, başka dillerin olumsuz etkisinden koruyup geliştirmek, devletin olduğu kadar toplumun da en önemli görevlerinden birisidir. Unutmayalım ki güçlü diller güçlü medeniyetlere sahip olmakla olur."

Belediye Başkanı Uğur Sözkesen de Türk Dil Bayramı'nın 741. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Ermenek Lütfi Elvan Kent Meydanı'nda devam eden programda öğrenciler folklor gösterileri sundu.

Etkinlikte "Paldır Küldür" tiyatro grubu tarafından temsili olarak dil ile ilgili fermanın yayınlanması canlandırıldı.

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741. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinliği

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