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Karaman’da 900 kişinin alınacağı işe 1 saatte 850 kişi müracaat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Karaman’da kamu-kurumlarında çalıştırılmak üzere 900 kişinin alınacağı işe 1 saatte 850 kişi müracaat etti.Karaman’da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞ-KUR) tarafından ‘Toplum Yararına Programı’ kapsamında 26 devlet kurumunda 6 ay süre çalışmak üzere 900 işçi alınacak.

Karaman’da kamu-kurumlarında çalıştırılmak üzere 900 kişinin alınacağı işe 1 saatte 850 kişi müracaat etti.
Karaman’da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞ-KUR) tarafından ‘Toplum Yararına Programı’ kapsamında 26 devlet kurumunda 6 ay süre çalışmak üzere 900 işçi alınacak. İşe alım müracaatlarının bugün başlaması nedeniyle işsiz vatandaşlar İŞ-KUR İl Müdürlüğüne akın etti. İŞ-KUR Müdürlüğünü koridorları kayıt yaptırmaya gelen vatandaşlarla dolup taşarken, kadınların fazla olması ise dikkatlerden kaçmadı. İş müracaatı için gelenlerden bir de 52 yaşındaki Hasan Hüseyin Topbaş oldu. Topbaş, “İşsiz olduğum için buraya geldim. Şuanda Karaman Belediyesine girebilmek için herkes gibi ben de iş müracaatımı yaptırıyorum. Vatandaşlarda bir iş bulamama sıkıntısı var. İnşallah çözülür. Bu işsizlik sorununu AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın çözeceğine inancım sonsuzdur” dedi.
İş müracaatına gelenlerden iki çocuk annesi Esma Dimli de, "Ben iki çocuk annesiyim ve işe ihtiyacım var. Allah büyüktür. Başımızda belediye başkanımız ve büyüklerimiz var. Ekonomik anlamda sıkıntıdayım ve paraya ihtiyacım var. Her işte çalışırım. Kendim çalışıp, kazanmak istiyorum, bedava bir şey yemek istemiyorum” diye konuştu.
İş müracaatının 27 Nisan Cuma günü sona ereceği öğrenildi.

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