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Karaman'da askeri araç şarampole düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Karaman'da askeri araç şarampole düştü: 2 yaralı

Karaman'da askeri aracın şarampole düşmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Astsubay F.P. (28) yönetimindeki 70 JAA 042 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Mersin karayolunun 20. kilometresinde şarampole düştü.

Kazada yaralanan sürücü ile askeri araçtaki Jandarma Uzman Çavuş M.Y. (24), çevredekiler tarafından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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2 yaralı askeri araç Karaman şarampol trafik kazası

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