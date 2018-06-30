Karaman'da askeri araç şarampole düştü: 2 yaralı

Karaman'da askeri aracın şarampole düşmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Astsubay F.P. (28) yönetimindeki 70 JAA 042 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Mersin karayolunun 20. kilometresinde şarampole düştü.
Kazada yaralanan sürücü ile askeri araçtaki Jandarma Uzman Çavuş M.Y. (24), çevredekiler tarafından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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