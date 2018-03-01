Karaman’da belediyenin kaldırım çalışmaları

Karaman Belediyesi yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına Molla Fenari Caddesi üzerinde devam ediyor.
Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “2015 yılında Molla Fenari Caddesinin büyük bir kısmını temelden ele alarak alt ve üst yapısını yenilemiştik. Şu anda ekiplerimiz bu önemli caddenin kalan kısmında yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına başladı. Bir yandan da kanalizasyon hatlarının da deplase işleri yürütülüyor. Kısa sürede tamamlamayı planladığımız çalışmalar neticesinde Molla Fenari Caddesinin tamamı daha modern hale gelecek” dedi.
Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!
Eğlence için anüsüne soktuğu cam top başına bela oldu!
Öğretmen, İstiklal Marşı'nı okuyamayan öğrenciyi dövdü!
Polis baskınında yakalandı! Ne yapacağını şaşırdı
Son dakika! Putin'den gözdağı: Yeni Rus füzesi...
İşte polisin yeni kıyafetleri
CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!
Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi
Bu haber gündeme bomba gibi düştü! Rusya lazer silahı geliştirdi!
Saadet Partisi liderinden olay iddia! Kadınların başörtüleri zorla çıkartıldı
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi
AİS'te YKS başvuru ekranı açıldı! İşte YKS başvuru kılavuzu ve rehberi
Okuyucu Yorumları 0 yorum