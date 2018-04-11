Karaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Karaman'da bir kişi eşini, çocuğunu ve kayınbabasını bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Sudurağı beldesindeki evine gelen ve alkollü olduğu iddia edilen S.B. (44), eşi Nesli B. (37) ve kayınbabası Ali B. (56) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.B. eşini, kayınbabasını ve oğlu A.B'yi (18) bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerince yakalanan S.B. işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.