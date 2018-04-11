Karaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Karaman'da bir kişi eşini, çocuğunu ve kayınbabasını bıçakla yaraladı.
Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Sudurağı beldesindeki evine gelen ve alkollü olduğu iddia edilen S.B. (44), eşi Nesli B. (37) ve kayınbabası Ali B. (56) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.B. eşini, kayınbabasını ve oğlu A.B'yi (18) bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma ekiplerince yakalanan S.B. işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...
CHP’yi karıştıran anket tartışması
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum