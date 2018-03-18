Karaman’da Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü etkinlikleri

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Karaman’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Törenler sabah saat 09.00’da Cumhuriyet Parkındaki Atatürk anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından protokol üyeleri sırasıyla Karaman Şehit Aileleri ile Gaziler Derneğini ziyaret ettikten sonra şehir mezarlığında bulunan şehitliğe geçti. Buradaki programa, Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Personel Albay Yurdakul Kazım Türkmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Okunan Kur’an’ı Kerim ve duanın ardından Vali Fahri Meral ve beraberindeki protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Anma etkinlikleri Piri Reis Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerle sona erdi.