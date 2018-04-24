Karaman'da cıvadan zehirlenme şüphesi

Karaman'da cıva ile oynayan 8 öğrencinin, tedbir amacıyla Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden, konu ile ilgili yapılan açıklamada, “23 Nisan 2018 tarihinde İbrahim Bey İlkokulunda kullanılmayan eski binadan malzeme alınması sırasında 3 öğrencinin de haricen girerek, içlerinde cıva maddesi bulunduğu sonradan anlaşılan 3 adet kutuyu aldıkları ve kutulardan birini açarak bir süre okul bahçesinde oynadıktan sonra kutuları alarak okuldan ayrıldıkları anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Öğrencilerden ikisinin yanlarındaki 2 kutuyu eve giderken çöp konteynırına attığı, diğer öğrencinin ise kutuyu evine, daha sonra da annesi ile misafirliğe gittiği komşusuna götürdüğü aktarılan açıklamada, "Ailenin, bu maddenin zararlı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine maddeyle temas eden çocuklar hastaneye götürülmüştür. Çocukların gerekli tahlilleri yapılmıştır. Konu okul idaresi tarafından öğrenilir öğrenilmez, maddeyle temas ihtimali bulunan diğer öğrenciler de Karaman Devlet Hastanesine intikal ettirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.