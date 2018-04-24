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Karaman'da cıvadan zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 22:10 | Son Güncelleme

Okulun eski binasında buldukları ve içerisinde cıva bulunan kutularla oynayan 8 öğrenci, gerekli tetkiklerin yapılması için Ankara'ya sevk edildi - Karaman Valiliği: "Öğrenciler Ankara'da müşahede altında tutulmaktadır. Tahlil sonuçlarına göre işlem yapılacaktır"

Karaman'da cıva ile oynayan 8 öğrencinin, tedbir amacıyla Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden, konu ile ilgili yapılan açıklamada, “23 Nisan 2018 tarihinde İbrahim Bey İlkokulunda kullanılmayan eski binadan malzeme alınması sırasında 3 öğrencinin de haricen girerek, içlerinde cıva maddesi bulunduğu sonradan anlaşılan 3 adet kutuyu aldıkları ve kutulardan birini açarak bir süre okul bahçesinde oynadıktan sonra kutuları alarak okuldan ayrıldıkları anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Öğrencilerden ikisinin yanlarındaki 2 kutuyu eve giderken çöp konteynırına attığı, diğer öğrencinin ise kutuyu evine, daha sonra da annesi ile misafirliğe gittiği komşusuna götürdüğü aktarılan açıklamada, "Ailenin, bu maddenin zararlı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine maddeyle temas eden çocuklar hastaneye götürülmüştür. Çocukların gerekli tahlilleri yapılmıştır. Konu okul idaresi tarafından öğrenilir öğrenilmez, maddeyle temas ihtimali bulunan diğer öğrenciler de Karaman Devlet Hastanesine intikal ettirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hastanedeki yetkililerin bu konuda sadece Ankara'da ileri tetkik yapılabildiğini belirtmesi üzerine 8 öğrencinin, rehber öğretmen ve aileleri refakatinde Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesine götürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenciler Ankara'da müşahede altında tutulmaktadır. Tahlil sonuçlarına göre işlem yapılacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Belediye Başkanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, okulda eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin attıkları iki kutu yetkililerce çöpte bulunmuştur. Konuyla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
cıva İbrahim Bey İlkokulu Karaman

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